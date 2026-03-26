Это закреплено распоряжением правительства №261 от 25 марта.

Что известно о новом назначении в Минобороны?

Кабмин назначил Мстислава Баника заместителем министра обороны Украины.

До этого Баник отвечал за развитие электронных сервисов в Министерстве цифровой трансформации, где курировал проект "Дія". Впоследствии он перешел в Минобороны, где возглавил направление цифровых продуктов.

Сейчас в руководстве оборонного ведомства, которое возглавляет Михаил Федоров, работает первый заместитель Алексей Вискуб, а также несколько заместителей – Иван Гаврилюк, Евгений Мойсюк, Сергей Боев, Оксана Ферчук и новоназначенный Мстислав Баник.

В тот же день правительство уволило с этой должности Юрия Мироненко.

