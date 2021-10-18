Пытал утюгом и украл деньги: в Хмельницкой области задержали мужчину, который год был в розыске

На Волыни почти год разыскивали мужчину, причастного к разбойному нападению. Поймать злоумышленника удалось в Каменце-Подольском.

На след мужчины, который почти год находился в розыске, волынские оперативники наткнулись в Хмельницкой области. Уже 15 октября его задержали.

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Мужчина был одним из напавших на дом предпринимателя

По информации правоохранителей, мужчина участвовал в разбойном нападении на частный дом во Владимир-Волынском районе.

Бизнесмена связали и пытали утюгом

Преступление произошло в конце ноября 2020 года. Четверо мужчин в балаклавах проникли в дом местного предпринимателя. Хозяина связали и угрожали ему физической расправой. Бизнесмена пытали утюгом. Из дома вынесли 20 тысяч долларов и около 200 тысяч гривен.

У задержанного изъяли пистолет

У задержанного полиция изъяла пистолет Макарова со стертыми номерами и семь патронов к нему. Пока беглецу выбрали меру пресечения – содержание под стражей.

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СБУ задержала банду, которая скрывалась 5 лет

Отметим, что ранее сотрудникам СБУ удалось задержать банду, которой удавалось избегать ответственности в течение 5 лет. В руки работников Службы безопасности попали трое злоумышленников, они нападали на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили.