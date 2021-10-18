На слід чоловіка, що майже рік перебував у розшуку, волинські оперативники натрапили на Хмельниччині. Вже 15 жовтня його затримали.

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Чоловік був одним з нападників на будинок підприємця

За інформацією правоохоронців, чоловік брав участь у розбійному нападі на приватний будинок у Володимир-Волинському районі.

Бізнесмена зв'язали та катували праскою

Злочин відбувся наприкінці листопада 2020 року. Четверо чоловіків у балаклавах залізли у помешкання місцевого підприємця. Господаря зв'язали та погрожували йому фізичною розправою. Бізнесмена катували праскою. З дому винесли 20 тисяч доларів та близько 200 тисяч гривень.

У затриманого вилучили пістолет

У затриманого поліція вилучила пістолет Макарова зі стертими номерами та сім патронів до нього. Поки що втікачу обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

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СБУ затримала банду, яка переховувалась 5 років

Зазначимо, що раніше співробітникам СБУ вдалось затримати банду, якій вдалось уникати відповідальності протягом 5 років. До рук працівників Служби безпеки потрапили троє зловмисників, вони нападали на філії банківських установ та інкасаторські автомобілі.