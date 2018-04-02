Муки евроинтеграции: успехи, проблемы и задачи Украины

Желанное Соглашение об Ассоциации с ЕС уже три года как подписано, но с его внедрением в жизнь Украина существенно тормозит. Как подсчитали эксперты, с нынешними темпами мы опоздаем на 10 лет и завершим имплементацию только в 2035 году. В чем причина неутешительных показателей и как с этим быть – в статье 24 канала.

Разница цифр

По подсчетам правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции, в прошлом Украина выполнила 29% обязательств 2016 года, а также 41% обязательств предусмотренных на 2017-й.

При этом эксперты из общественной организации "Украинский центр европейской политики" вычислили цифру в 11%.

Проценты отличаются, потому что правительство мониторит всю сделку, а мы только 4 и 5 раздел – это торговля и секторальное сотрудничество. В этих разделах есть большая часть обязательств по адаптации законодательства. В других разделах таких обязательств нет,

– пояснила исполнительный директор "Украинского центра европейской политики" Любовь Акуленко.

Еще одна причина разницы в цифрах – методология подсчета. Правительство оценивает каждое движение, чтобы иметь возможность увеличивать процент выполнения, тогда как независимые эксперты принимают во внимание только действительно завершенную работу.

Проблемная Рада

Адаптация законодательства, по какой именно и пристальнее всего следят независимые наблюдатели, является одним из самых важных моментов сделки. Без нее получить реальные результаты на практике не удастся. А тормозят ее больше народные депутаты, которые часто отстаивают интересы различных бизнес-групп.

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Соответственно, если эти группы не готовы к изменениям, то принятие определенных законопроектов попросту срывают. Чтобы процесс шел быстрее и законопроекты принимались вовремя, по мнению Акуленко, должна быть самая высокая политическая воля, которой пока не видно.

Проблема в том, что нет такого политического якоря, который может объединить все группы интересов и дать четкое объяснение и восприятие того, что работу надо выполнять. Зато стандарты дорогие, требуют прозрачности, требуют защищать потребителя в любой сфере, делать рынок более конкурентоспособным. Не все готовы к этому,

– пояснила эксперт.

Например, законопроекты о таможне годами пролеживают в Верховной Раде и их неприятие, скорее всего, связано с политическими интересами. Вероятнее всего, что сейчас нет именно политической воли позволить крупным экспортерам пользоваться ускоренной процедурой таможенного прохождения.

Не все так плохо

В целом же выполнение евроинтеграционной "домашки" происходит неравномерно – пока есть четыре сектора, задачи по которым выполняют систематически. Причина этого – вовлеченность в адаптации заинтересованных сторон и бизнеса.

"Еще в эту группу можно добавить санитарно- и фитосанитарные меры, которые являются претендентами на успех. Здесь также системно ежегодно есть результаты. Проблема в том, что это единственная сфера, где задач очень много – более 100. Соответственно, если сравнивать процент выполнения и невыполнения, то динамика не очень хорошая, но на самом деле процесс адаптации происходит ", – добавила Акуленко.

Инфографика "Украинского центра европейской политики"

Экперт отметила, что особенностью этих успешных секторов является наличие лидера, который с головой занимается внедрением реформ. Например, "технические барьеры торговли" и "государственные закупки" ведет Максим Нефедов; энергетикой интенсивно занимается Ольга Белькова; окружающей средой – Остап Семерак; санитарными и фитосанитарными мерами – Александр Бакуменко.

По мнению Акуленко, отсутствие лидеров и квалифицированных кадров – как раз и является одной из главных проблем медлительности реформ.

"Простая и банальная" проблема

Подобное мнение высказал и политолог Владимир Фесенко, который убежден, что медленная адаптация связана скорее с системой управления, бюрократическим аппаратом и отсутствием реформаторов, а не с отсутствием политической воли.

"У нас есть огромная проблема – дефицит реформаторов. Лучше работают те люди, которые сами знают, какие реформы они хотят провести, заинтересованы в этом и двигают процесс вперед", – добавил Фесенко.

В то же время, по словам эксперта, большинство украинских чиновников являются исполнителям, а не людьми, которые пришли, чтобы осуществить конкретные реформы.

Например, есть один, второй заместитель министра, руководители департаментов, но они воспринимают это соглашение как формальный документ и в первую очередь занимаются тем, что сами считают главным и важным для себя или для своего шефа,

– добавил Фесенко.

Политолог убежден, что именно низкая исполнительная дисциплина и институциональная способность приводит к тому, что сам процесс имплементации соглашения идет достаточно медленно. Он добавляет, что проблема проста и банальна – плохие и слабые государственные институты, которые работают неэффективно.

Что делать?

В конце концов и правительству, и Раде работать над Соглашением придется и дальше – работы хватит на всех и выполнять ее нужно быстро. Для того, чтобы не теряться в действиях, политики даже составили Дорожную карту на следующие два года, которая состоит из 57 законопроектов.

Эти законопроекты поделили на три блока: подготовленные к рассмотрению в сессионном зале; те, которые требуют дополнительной проработки и уточнения позиций перед внесением на рассмотрение в сессионный зал; и законопроекты, по которым продолжаются политические консультации.

Например, сейчас есть 16 сфер, имплементация требований Соглашения относительно которых зависит от воли народных депутатов. И что важно, почти все предусмотренные Соглашением на этот год законопроекты уже зарегистрированы в Верховной Раде.