Уже никто не сомневается в том, что Россия – государство-террористка и ведет против Украины геноцидную войну. Западные СМИ опубликовали мультфильм, в котором высмеяли кремлевскую верхушку за приказы атаковать энергетическую инфраструктуру. На это не мог не отреагировать Данилов.

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Как мультипликационное искусство разоблачает изъяны враждебного кремлевского режима

На отрывке, опубликованном секретарем СНБО, можно увидеть представителей российских властей, в частности Путина, Шойгу и Лаврова, которые едут в военном автомобиле и кричат, что нужно полностью уничтожить энергетические объекты нашего государства. Забавно, что в один момент мультяшная версия министра обороны России спрашивает президента, мол, в чем цель "специальной военной операции", – на что диктатор отвечает: "Цель СВО – в продолжении СВО".

Москва, Кремль. Руководитель №1, Руководитель №2, Руководитель №3…. Глаза журналистов DW,

– подписал это видео Данилов.

Однако самое главное в этом ролике – концовка. На последних кадрах автомобиль с кремлевскими преступниками прямо-таки падает в пропасть. Вероятно, такая же судьба ожидает в реальности Путина, Шойгу и других его прихвостней.

Мультфильм об агонии россиян и их желании уничтожить Украину: смотрите видео

Обратите внимание! Опубликованный Данилов отрывок вырезан из сатирическо-политического мультфильма "Заповедник", который еженедельно выпускает издание DW. Просмотреть полные выпуски этой программы можно на официальном сайте медиа по ссылке.

Данилов также публиковал видео пророчество в канун Нового года

К этой теме напомним, что за несколько часов до наступления 2023 года секретарь СНБО опубликовал в своем твиттере видео, на котором в столице враждебного государства раздаются сирены

Кроме того, он заверил, что этот ролик является не только итогом 2022 года, но и прогнозом на 2023 год, который ничего хорошего Кремлю не обещает. Очевидно, что Украина победит в этой войне, а гражданам враждебного государства следует забыть о спокойной жизни в тылу.