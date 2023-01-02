Уже ніхто не сумнівається у тому, що Росія – це держава-терористка та веде проти України геноцидну війну. Західні ЗМІ опублікували мультфільм, у якому висміяли кремлівську верхівку за накази атакувати енергетичну інфраструктуру. На це не міг не відреагувати Данілов.

Читайте також Кремль в обмін на ракети може стати колонією: Данілов попередив про небезпечного власника Росії

Як мультиплікаційне мистецтво викриває вади ворожого кремлівського режиму

На уривку, який опублікував секретар РНБО, можна побачити представників російської влади, зокрема Путіна, Шойгу та Лаврова, які їдуть у військовому автомобілі та волають про те, що потрібно повністю знищити енергетичні об'єкти нашої держави. Кумедно, що в один момент мультяшна версія міністра оборони Росії питає президента, мовляв, у чому мета "специальной воєнной опрациї", – на що диктатор відповідає: "Мета СВО – у продовженні СВО".

Москва, Кремль. Керівник №1, Керівник №2, Керівник №3…. Очима журналістів DW,

– підписав це відео Данілов.

Однак найголовніше у цьому ролику – кінцівка. На останніх кадрах авто з кремлівськими злочинцями просто-таки падає у прірву. Ймовірно, така ж доля очікує в реальності на Путіна, Шойгу та інших його посіпак.

Мультфільм про агонію росіян та їхнє бажання знищити Україну: дивіться відео

Зверніть увагу! Уривок, що опублікував Данілов, вирізаний зі сатирично-політичного мультфільму "Заповідник", який щотижня випускає видання DW. Переглянути повні випуски цієї програми можна на офіційному сайті медіа за посиланням.

Данілов також публікував відеопророцтво напередодні Нового року

До цієї теми нагадаємо, що за декілька годин перед настанням 2023 року секретар РНБО опублікував у своєму твітері відео, на якому в столиці ворожої держави лунають сирени.

Окрім того, він запевнив, що цей ролик є не лише підсумком 2022 року, а й прогнозом на 2023, який нічого доброго Кремлю не обіцяє. Очевидно, що Україна переможе в цій війні, а громадянам ворожої держави варто забути про спокійне життя в тилу.