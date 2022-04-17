Мультик, где "Нептун" находит фашистский эсминец с буквой Z, удалили из сети

С ютуб-канала мультфильмов студии "Союзмультфильм" удалили "Сокровища затонувших кораблей" 1973 года. В мультике подводная лодка "Нептун" находит фашистский эсминец с буквой Z.

Уже традиционно Россия все, что противоречит пропаганде или показывает страну-агрессора не такой "могучей", как она себя представляет, пытается возразить или скрыть, сообщает 24 канал.

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Мультфильм "Сокровища затонувших кораблей" исчез из сети

С ютуб-канала мультфильмов студии "Союзмультфильм" удалили "Сокровища затонувших кораблей". Этот мультик сейчас недоступен, хотя ранее набрал более 300 тысяч просмотров. Комментарии к нему также отключили.

Кроме того, мультфильм исчез и с других ресурсов, где есть анимационные фильмы.



С ютуба мультфильм удалили / Скриншот

В мультике "Нептун" находит фашистский эсминец с буквой Z

Советский мультфильм рассказывает о трех детях, наткнувшихся на подводной лодке под названием "Нептун" на затонувший корабль, на котором видна надпись "Z 29". Один из героев говорит что это фашистский символ, потому что именно фашисты обозначали свои эсминцы этим символом.

Этот мультик вышел в 1973 году.

Напомним, 13 апреля украинские противокорабельные ракеты "Нептун" подбили флагман Черноморского флота России "Москва". После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя и затонул.

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