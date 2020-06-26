Скандального политика, "опоблоковца" Евгения Мураева 26 июня вызвали на допрос в Государственную фискальную службу. Дело, вероятно, касается пророссийского блогера Шария, которого сегодня тоже вызвали на допрос.

Евгения Мураева просят явиться в ГФС в Киеве в качестве свидетеля в недавно открытом уголовном производстве. Фото повестки экс-нардеп опубликовал на своей фейсбук-странице.

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Почему Мураева и Шария вызывают на допрос и при чем здесь деньги

Мураева и Шария вызывают на допрос 3 июля в уголовном деле по статье 209 – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Уголовное производство открыто еще 2 июня 2020 года.

В СМИ отмечают, что дело касается финансирования "Партии Шария". Однако непосредственно на допрос Шария хотят вызвать из-за его заявления о том, что первый номер в списке "Оппозиционного блока" на выборах в 2019 году Евгений Мураев предлагал Шарию два миллиона долларов за то, чтобы тот снялся с выборов в пользу "Опоблока" .

. О таком предложении от Мураева Шарий написал в своем телеграм-канале и заявил в эфире телеканалов, которые связывают с Виктором Медведчуком. Он также сказал, что может предоставить доказательства своих слов.

Реакция Шария и Мураева

Сам Шарий уже прокомментировал вызов на допрос. Он считает, что дело возбуждено на основании "кривого доноса в интернете". Он также прогнозирует, что его могут объявить в розыск.

В то же время Евгений Мураев возразил, что предлагал Шарию два миллиона долларов. Он также добавил, что придет на допрос, поскольку проживает в Украине.

Обратите внимание! За партию Шария на парламентских выборах 2019 года проголосовали 2,3% избирателей. Это давало ему государственное финансирование – более 12 миллионов гривен в год. Однако позже нардепы отменили эту систему.

Чем известен Евгений Мураев? Своими скандальными пророссийскими высказываниями относительно войны на Донбассе и Евромайдана. Так, события, которые происходили на Майдане в 2013-2014 годах, Мураев называл "госпереворотом". Он выступает против декоммунизации и за сохранение символов коммунистического режима. Войну на Донбассе политик называет "гражданским конфликтом". Мураев также является владельцем телеканала "НАШ".

Кто такой Анатолий Шарий и может ли он вернуться в Украину

Это известный в интернете видеоблогер родом из Киева. Он часто негативно говорит об Украине, а особенно об Евромайдане и ветеранах войны с Россией, а саму войну называет гражданской.

Шарий уже более 8 лет находится за границей и не возвращается в Украину. В 2012 году он бежал из Киева из-за уголовных дел, которые на него завели. Первое касается стрельбы в Макдональдсе – Шарий выстрелил из травматического пистолета в другого посетителя, а второе – инсценировка покушения на убийство: Шарий сам обстрелял собственное авто и заявил, что его хотели убить.

До 2020 года в Украине он находился в розыске. Однако, в апреле этого года правоохранители прекратили его поиски по решению суда по делу о "самонападении".

Интересно! В какие скандалы попадал Анатолий Шарий и то, почему он не возвращается в Украину, – читайте в материале по ссылке.