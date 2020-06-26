Скандального політика, "опоблоківця" Євгена Мураєва 26 червня викликали на допит у Державну фіскальну службу. Справа, ймовірно, стосується проросійського блогера Шарія, якого сьогодні теж викликали на допит.

Євгена Мураєва просять з'явитися у ДФС в Києві як свідка в нещодавно відкритому кримінальному провадженні. Фото повістки екснардеп опублікував на своїй фейсбук-сторінці.

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Чому Мураєва та Шарія викликають на допит і до чого тут гроші

Мураєва та Шарія викликають на допит 3 липня в кримінальній справі за статтею 209 – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Кримінальне провадження відкрито ще 2 червня 2020 року.

В ЗМІ наголошують, що справа стосується фінансування "Партії Шарія". Однак безпосередньо на допит Шарія хочуть викликати через його заяву про те, що перший номер в списку "Опозиційного блоку" на виборах в 2019 році Євген Мураєв пропонував Шарію два мільйони доларів за те, щоб той знявся з виборів на користь "Опоблоку" .

. Про таку пропозицію від Мураєва Шарій написав в своєму телеграм-каналі і заявив в ефірі телеканалів, які пов'язують з Віктором Медведчуком. Він також сказав, що може надати докази своїх слів.

Реакція Шарія та Мураєва

Сам Шарій вже прокоментував виклик на допит. Він вважає, що справу порушено на підставі "кривого доносу в інтернеті". Він також прогнозує, що його можуть оголосити в розшук.

Водночас Євген Мураєв заперечив, що пропонував Шарію два мільйони доларів. Він також додав, що прийде на допит, оскільки проживає в Україні.

Зверніть увагу! За партію Шарія на парламентських виборах 2019 року проголосували 2,3% виборців. Це давало йому державне фінансування – понад 12 мільйонів гривень на рік. Однак пізніше нардепи скасували цю систему.

Чим відомий Євгеній Мураєв? Своїми скандальними проросійськими висловлюваннями щодо війни на Донбасі та Євромайдану. Так, події, які відбувались на Майдані у 2013-2014 роках Мураєв називав "держпереворотом". Він виступає проти декомунізації та за збереження символів комуністичного режиму. Війну на Донбасі політик називає "громадянським конфліктом". Мураєв також є власником телеканалу "НАШ".

Хто такий Анатолій Шарій і чи може він повернутись в Україну

Це відомий в інтернеті відеоблогер родом з Києва. Він часто негативно говорить про Україну, а особливо про Євромайдан та ветеранів війни з Росією, а саму війну називає громадянською.

Шарій вже понад 8 років перебуває за кордоном і не повертається в Україну. У 2012 році він втік з Києва через кримінальні справи, які на нього завели. Перша стосується стрілянини в Макдональдсі – Шарій вистрелив з травматичного пістолета в іншого відвідувача, а друга – інсценування замаху на вбивство: Шарій сам обстріляв власне авто й заявив, що його хотіли вбити.

До 2020 року в Україні він перебував у розшуку. Однак, у квітні цього року провоохоронці припинили його пошуки за рішенням суду щодо справи про "самонапад".

Цікаво! У які скандали потрапляв Анатолій Шарій та те, чому він не повертається в Україну – читайте в матеріалі за посиланням.