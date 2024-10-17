В Киеве на Подоле закрасят мурал с Будановым: в КГГА объяснили причины
Источник:КГГА
В центре Киева, на улице Введенской закрасят мурал с изображением главы ГУР Кирилла Буданова. Все из-за того, что мурал нанесли самовольно на здание, которое является объектом культурного наследия.
Об этом сообщили в Департаменте охраны культурного наследия КГГА. Отмечается, что власть предложит другое место в городском пространстве, где можно будет создать стенопись законно.
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Мурал с Будановым закрасят
Известно, что мурал с Будановым в ромашковом поле и с котом в руках создали сестры Мишель и Николь Фельдман.
По словам КГГА, дом на улице Введенской, 6 охраняется действующим законодательством, поскольку занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.
Согласно Закону Украины "Об охране культурного наследия", использование дома-памятника должно происходить с наименьшими изменениями или дополнениями, чтобы сохранить его элементы материальной аутентичности, пространственной композиции, элементов оборудования, благоустройства, отделки и т.д,
– говорится в заявлении.
В дополнение, соответствии с решением Киевсовета, не допускается нанесение муралов на фасадах зданий, являющихся объектами культурного наследия.
В Департаменте охраны культурного наследия требуют привести фасад памятника "в надлежащее состояние". В то же время Киев предложит альтернативное место в городском пространстве, которое можно будет использовать для реализации этой инициативы – согласно принятому Порядку и соответствующим согласованиям.