В Киеве на Подоле появился "Призрак Киева"

Мурал появился по адресу Межигорская 3/7. Идея возникла у команды благотворительного фонда "Для моей Украины".

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Таким образом, авторы проекта хотели выразить благодарность пилотам, защищающим нашу землю, и навсегда увековечить память о них на стенах центрального района столицы.

Они – пилоты 40-й бригады тактической авиации. Они в первые дни полномасштабного вторжения удержали Киев, сейчас защищают нашу страну, независимость. Они своими железными крыльями закрыли над нами и нашими детьми небо. Они – легенда, которой мы обязаны своими жизнями,

– сообщили в фонде.

Реализовать замысел пригласили талантливого и уже известного художника-муралиста Андрея Ковтуна. Он сделал арт на основе фото, а для своей работы выбрал фотографию одного из пилотов 40-й бригады тактической авиации, который вероятно служит сейчас в рядах Воздушных Сил.

На изображении пилот – "Призрак Киева" – в кабине знаменитого самолета Миг-29, который стоит на вооружении в наших ВС ВСУ.



Мурал "Призрак Киева" на Подоле в Киеве / Фото Лиля Гончарук, Суспільне

Отмечается, что мурал выполнен с использованием атмосферостойкой краски. Поэтому срок его пребывания – не менее 10 лет.

К слову, на создание стенописи ушло шесть дней.

Также отмечается, что на открытии мурала состоялась благотворительная ярмарка. Вырученные средства передадут на реабилитацию детей погибших летчиков.

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