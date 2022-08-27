У Києві на Подолі з'явився "Привид Києва"

Мурал з'явився за адресою Межигірська 3/7. Ідея виникла у команди благодійного фонду "Для моєї України".

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У такий спосіб автори проєкту хотіли висловити вдячність пілотам, які боронять нашу землю, та назавжди увічнити пам'ять про них на стінах центрального району столиці.

Вони – пілоти 40-ї бригади тактичної авіації. Вони в перші дні повномасштабного вторгнення втримали Київ, зараз – боронять нашу країну, незалежність. Вони своїми залізними крилами закрили над нами і нашими дітьми небо. Вони – легенда, якій ми завдячуємо своїми життями,

– повідомили у фонді.

Реалізувати задум запросили талановитого та вже відомого художника-мураліста Андрія Ковтуна. Він зробив арт на основі фото, а для своєї роботи обрав фотографію одного із пілотів 40-ої бригади тактичної авіації, що ймовірно служить зараз в лавах Повітряних Сил.

На зображенні пілот – "Привид Києва" – в кабіні знаменитого літака Міг-29, що стоїть на озброєнні у наших ПС ЗСУ.



Мурал "Привид Києва" на Подолі у Києві / Фото Ліля Гончарук, Суспільне

Зазначається, що мурал виконано з використанням атмосферостійкої фарби. Тому термін його перебування – щонайменше 10 років.

До слова, на створення стінопису витратили шість днів.

Також зазначається, що на відкритті муралу відбувся благодійний ярмарок. Вторговані кошти передадуть на реабілітацію дітей загиблих льотчиків.

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