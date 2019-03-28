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      Мурал с изображением известной актрисы создали в Одессе: впечатляющие фото

      93 Читати новину українською
      В Одессе создали мурал с изображением известной актрисы
      В Одессе создали мурал с изображением известной актрисы / Фото из социальных сетей

      Портрет знаменитой актрисы немого кино Веры Холодной появился на доме по улице Малой Арнаутской в Одессе.

      Ранее на стене был изображен Дюк де Ришелье, а вокруг него надписи о том, что необходимо пройти тест на ВИЧ.

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      Над муралом работала команда M97 Project. По словам одного из авторов Игоря Матроскина, изображение создали в честь 100-летия Одесской киностудии.

      мурал одеса
      Мурал с изображением Веры Холодной

      Художники потратили на портрет 10 литров грунтовки, 30 литров обычной краски и 100 баллончиков аэрозольной краски.

      мурал одеса
      Ранее на стене был изображен Дюк де Ришелье

      Одесситы поражены работой дизайнеров и оставляют положительные отзывы в соцсетях. 

      одеса мурал
      Новый мурал в Одессе

      Что известно о Вере Холодной?Известная украинская киноактриса эпохи немого кино. Она снималась в основном в таких жанрах, как драма, мелодрама и короткометражное кино и под руководством режиссеров. Актриса стала известной благодаря фильмам "Песня торжествующего любви", "Миражи", "Жизнь за жизнь" и другие.

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Архитектура Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
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