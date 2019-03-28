Мурал с изображением известной актрисы создали в Одессе: впечатляющие фото

Портрет знаменитой актрисы немого кино Веры Холодной появился на доме по улице Малой Арнаутской в Одессе.

Ранее на стене был изображен Дюк де Ришелье, а вокруг него надписи о том, что необходимо пройти тест на ВИЧ.

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Над муралом работала команда M97 Project. По словам одного из авторов Игоря Матроскина, изображение создали в честь 100-летия Одесской киностудии.



Мурал с изображением Веры Холодной

Художники потратили на портрет 10 литров грунтовки, 30 литров обычной краски и 100 баллончиков аэрозольной краски.



Ранее на стене был изображен Дюк де Ришелье

Одесситы поражены работой дизайнеров и оставляют положительные отзывы в соцсетях.



Новый мурал в Одессе

Что известно о Вере Холодной?Известная украинская киноактриса эпохи немого кино. Она снималась в основном в таких жанрах, как драма, мелодрама и короткометражное кино и под руководством режиссеров. Актриса стала известной благодаря фильмам "Песня торжествующего любви", "Миражи", "Жизнь за жизнь" и другие.

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