Работал на армию России: где расположен Муромский приборостроительный завод, который атаковали дроны
- Муромский приборостроительный завод во Владимирской области, производящий средства для российской армии, атаковали дроны в ночь на 30 апреля.
- Завод расположен на южных окраинах города Муром, в 120 километрах от Владимира, более 270 километров от Москвы, а также более 660 километров от украинской границы.
В ночь на 30 апреля дроны успешно поразили Муромский приборостроительный завод, который расположен во Владимирской области. Предприятие специализируется на производстве средств и запчастей для российской армии.
Где на карте расположен Муромский приборостроительный завод – показывает 24 Канал.
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Где расположен Муромский приборостроительный завод
Муромский приборостроительный завод расположен на южных окраинах города Муром во Владимирской области России. В простонародье русские его также называют Вербовским, военным завод или пороховым заводом.
Как утверждают местные, из-за приборостроительного завода Муром в советское время был закрытым городом. По каким причинам – неизвестно. Однако на российском телевидении часто сам Муромский завод становился частью сюжетов о секретных объектах, а также фигурировал в расследованиях, ведь очень часто работники попадали в трагические ситуации и погибали.
Сейчас завод специализируется на производстве средств зажигания боеприпасов, а также комплектующих и изделий для военно-морского флота и военной авиации России.
Где расположен Муромский приборостроительный завод: смотрите на карте
Заметим, что Муромский приборостроительный завод расположен в 120 километрах от областного центра Владимир и более чем в 270 километрах от Москвы. Расстояние до украинской границы достигает более 660 километров.
Напомним, что в ночь на 30 апреля дроны СБУ метко атаковали Муромский приборостроительный завод. На территории завода прозвучало 5 мощных взрывов, а после – вспыхнул пожар.