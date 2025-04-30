Де на карті розташований Муромський приладобудівний завод – показує 24 Канал.

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Де розташований Муромський приладобудівний завод

Муромський приладобудівний завод розташований на південних околицях міста Муром у Владімірській області Росії. У простонародді росіяни його також називають Вербовським, військовим завод або пороховим заводом.

Як стверджують місцеві, через приладобудівний завод Муром за радянських часів було закритим містом. З яких причин – невідомо. Однак на російському телебаченні часто сам Муромський завод ставав частиною сюжетів про секретні об'єкти, а також фігурував у розслідуваннях, адже дуже часто працівники потрапляли у трагічні ситуація та гинули.

Нині завод спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих та виробів для військово-морського флоту та військової авіації Росії.

Де розташований Муромський приладобудівний завод: дивіться на карті

Зауважимо, що Муромський приладобудівний завод розташований за 120 кілометрів від обласного центру Владімір та більше ніж за 270 кілометрів від Москви. Відстань до українського кордону сягає понад 660 кілометрів.

Нагадаємо, що у ніч проти 30 квітня дрони СБУ влучно атакували Муромський приладобудівний завод. На території заводу пролунало 5 потужних вибухів, а після – спалахнула пожежа.