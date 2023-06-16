Образование в США и огромный опыт дипломатии: Турция назначила нового посла в Украине
Источник:Anadolu Agency
Новый глава МИД Турции Хакан Фидан объявил о масштабных кадровых изменениях среди послов в ряде стран мира. Так, турецкое посольство в Киеве возглавит дипломат Мустафа Левент Билген.
Таким образом, он заменит предыдущего посла Турции в Украине Ягмура Ахмета Гюльдере. Последний возглавлял эту должность более 4 лет.
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Что известно о новом после Турции в Украине
Мустафа Левент Биллген родился в столице Турции Анкаре в 1966 году. Свое дипломатическое образование он получил на факультетах менеджмента и гуманитарных и социальных наук Университета Джорджа Мэйсона в США.
Начиная с 1995 года Билген вступил на службу в МИД Турции, где за почти 30 лет занимал много разных должностей. В частности, с 2007 по 2009 годы он являлся специальным советником Генерального секретаря Совета национальной безопасности Турции Тахсина Бурджуоглу.
Далее Билген возглавлял посольства Турции в Канаде и США, а с 2014 по 2016 год был послом в Объединенных Арабских Эмиратах. Уже с 2017 года он стал советником Государственного департамента Турции, а в 2018 – 2019 годах – советник декоммунизационной комиссии Палаты представителей иностранных дел.
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