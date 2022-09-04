Километровые очереди на границе: Найем озвучил основные проблемы и описал сотрудничество с Польшей

Из-за блокирования россией украинских портов очереди на границах выросли. Ведь все, что раньше Украина вывозила и завозила по морю, теперь надо переправлять автотранспортом. Однако в нескольких пробках на границе с Польшей виноват не только безумный трафик.

Об этом в эфире общенационального информационного марафона рассказал замминистра инфраструктуры Мустафа Найем, передает 24 канал.

Важно Как узнать очереди на границе на въезд в Украину

Найем объяснил, что после 24 февраля количество въезжающих и выезжающих из страны транспортных средств увеличилось в несколько раз. Единственный путь вывезти большинство нашей продукции – автотранспортный.

Это объективная составляющая, но есть и субъективная. Это неэффективная работа наших служб. Этот фактор уже исправился. Сейчас значительно увеличили количество работников пограничной и таможенной службы в 1,5 раза по всем направлениям,

– подчеркнул он.

На границе с Польшей существует другая проблема

Но на границе с Польшей ситуация несколько иная. Там уезжает очень много пищевой продукции. Это требует фитосанитарного и ветеринарного контроля, сотрудничество с которыми просто ужасное.

"Мы понимаем, что каждое время простоя – это от 250 до 400 евро. И в эту сумму не включены расходы на питание водителей, их зарплаты. Это можно исправить, нужно просто увеличить количество работников фитосанитарного и ветеринарного контроля, или вынести этот контроль за пределы пункта пропуска, то есть делать его в глубине территории. Интересно, что польские перевозчики и власть на нашей стороне", – отметил замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.

Также он указал, что Украина может обустроить сервисную зону, чтобы водители стояли в очередях более комфортно. Но проблему с фитосанитарным и ветеринарным контролем мы не можем решить, потому что Украина не член ЕС и наши сертификаты не признают в Европе.

Конкретные шаги, которые предлагает Украина

По словам Найема, Украина предлагала польской стороне переехать к нам и работать на нашей территории. Однако поляки отказались.

В соцсетях появилась информация о намерениях устроить акцию протеста и перекрыть дорогу. Это уже возмущает, потому что мы 2 месяца и публично, и нет, говорим: мы готовы сделать что угодно. И наши и польские пограничники и таможенники признают, что проблема существует. Но в фитосанитарной службе так не считают,

– подчеркнул замминистра.

Среди конкретных шагов, на которые готова пойти Украина, является:

Произвести на нашей территории фитосанитарный контроль. Предоставить больше людей, чтобы они работали на их стороне. Переместить фитосанитарный контроль в глубь территории Польши.

"Мы с этими предложениями выходим и публично, и не публично. Я надеюсь, что нас наконец-то услышат и мы сядем за один стол", – подытожил Найем.

Что происходит на украинско-польской границе

Ранее Мустафа Найем заявил, что ситуация на украинско-польской границе становится критической и может перерасти в катастрофу. В частности, водители грузовиков вынуждены жить на границе неделю или дольше.

Найем сообщил, что на этой неделе был побит исторический рекорд: очередь из грузовых автомобилей в пункт пропуска Ягодин на польской границе пересекла границу в 45 километров.

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