Про це в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону розповів заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, передає 24 канал.

Важливо Як дізнатися про черги на кордоні на в’їзд в Україну

Найєм пояснив, що після 24 лютого кількість транспортних засобів, які в'їжджають та виїжджають з країни, збільшилася у кілька разів. Єдиний шлях вивезти більшість нашої продукції – автотранспортний.

Це об'єктивна складова, однак є й суб'єктивна. Це – неефективна робота наших служб. Цей фактор вже виправили. Зараз значно збільшили кількість працівників прикордонної та митної служби у 1,5 раза на усіх напрямках,

– наголосив він.

На кордоні з Польщею існує інша проблема

Але на кордоні з Польщею ситуація трохи інша. Там виїжджає дуже багато харчової продукції. Це потребує фітосанітарного та ветеринарного контролю, співпраця з якими просто жахлива.

"Ми розуміємо, що кожна доба простою – це від 250 до 400 євро. І в цю суму не включені витрати на харчування водіїв, їхні зарплати. Це можна виправити, треба просто збільшити кількість працівників фітосанітарного та ветеринарного контролю, або винести цей контроль за межі пункту пропуску, тобто робити його вглибині території. Цікаво, що польські перевізники та влада на нашому боці", – зазначив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Також він вказав, що Україна може облаштувати сервісну зону, аби водії стояли у чергах комфортніше. Але проблему з фітосанітарним та ветеринарним контролем ми не можемо вирішити, бо Україна не є членом ЄС і наші сертифікати не визнають в Європі.

Конкретні кроки, які пропонує Україна

За словами Найєма, Україна пропонувала польській стороні переїхати до нас і працювати на нашій території. Однак поляки відмовилися.

У соцмережах з'явилася інформацію про наміри влаштувати акцію протесту і перекрити дорогу. Це вже обурює, бо ми 2 місяці і публічно, і ні, говоримо: ми готові зробити будь-що. І наші, і польські прикордонники та митники визнають, що проблема існує. Але у фітосанітарній службі так не вважають,

– підкреслив заступник міністра.

Серед конкретних кроків, на які готова піти Україна, є:

Зробити на нашій території фітосанітарний контроль. Надати більше людей, щоб вони працювали на їхньому боці. Перемістить фітосанітарний контроль вглиб території Польщі.

"Ми з цими пропозиціями виходимо і публічно, і не публічно. Я сподіваюся, що нас нарешті почують і ми сядемо за один стіл", – підсумував Найєм.

Що відбувається на українсько-польському кордоні

Раніше Мустафа Найєм заявив, що ситуація на українсько-польському кордоні стає критичною і може перерости у катастрофу. Зокрема, водії вантажівок змушені жити на кордоні тиждень чи довше.

Найєм повідомив, що цього тижня був побитий історичний рекорд: черга з вантажних автівок до пункту пропуску Ягодин на польському кордоні перетнула межу у 45 кілометрів.

Зверніть увагу! Для українців змінилися правила перетину українсько-польського кордону на авто. Зокрема, з 1 вересня по 30 листопада 2022 року великі та малогабаритні вантажні автомобілі переїжджатимуть кордон через різні точки перетину.

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