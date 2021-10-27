Мустафу Джемилеву предлагают вынести на Нобелевскую премию мира

Активист Абмежит Сулейманов предложил вынести кандидатуру лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева на Нобелевскую премию мира. Он считает, что это станет четким сигналом поддержки крымских татар.

Такое предложение активист выдвинул на форуме Украина 603,7. Херсон "Юг Украины – Нива Европы".

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Джемилев – кандидат на Нобелевскую премию

Абмежит Сулейманов убежден, что выдвинуть кандидатуру Мустафы Джемилева на Нобелевскую премию мира было бы большим плюсом, прежде всего, для Украины.

Активист подчеркнул, что Джемилев – это лидер крымскотатарского народа, который вместе со своим народом ведет борьбу мирным способом за освобождение Крыма.

Если бы украинские власти, Верховная Рада выдвинули кандидатуру Мустафы Джемилева на Нобелевскую премию мира, это означало бы поддержку крымскотатарского народа,

– считает Сулейманов.

Кратко о Мустафе Джемилеве

Это известный украинский политик, лидер крымскотатарского народа. Свою политическую и активистскую деятельность начал еще в молодом возрасте, за что его преследовали советские власти.

В 1991 году он стал главой Меджлиса крымскотатарского народа. В этой должности он пробыл до 2013 года, пока не уступил Рефату Чубарову.

Кроме того, Мустафа Джемилев был народным депутатом Украины на протяжении 7 созывов Верховной Рады, начиная с 1998 года.

Джемилев является кавалером Ордена Ярослава Мудрого IV и V степеней, а также имеет ряд государственных наград в Украине, Турции, Польше, Литве и Чехии.

К слову, согласно завещанию Альфреда Нобеля, Нобелевскую премию мира вручают тому, кто "внесет наибольший или лучший вклад в дружеские отношения между нациями; в отмену или сокращение существующих армий и в проведение или агитацию мирных съездов".