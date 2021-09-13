В музее современной истории России хранят трофейные флаги Украины, обстрелянные "Градами"

В Российском государственном музее современной истории хранят 2 флага Украины. Их в 2014 – 2015 году захватили террористы на Донбассе.

О том, что в России хранят в музее украинские флаги, захваченные боевиками, в сети сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

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В российском музее хранят трофейные флаги Украины

Война "гражданская", а флаги Украины как трофеи хранятся в "Государственном центральном музее современной истории России,

– написал офицер.

Он также опубликовал фото из каталога музея. В нем есть информация о том, что оккупанты похитили 2 украинских флага в 2014 – 2015 году.

Детали о захваченных флагах

В описании говорится, что оба флага Украины посечены осколками самоходной реактивной системы залпового огня РСЗО "Град".

Один из флагов привез военный корреспондент "Комсомольской правды" Стешин Д. А. "из командировки в "ДНР", с места боев за аэропорт".

Другой флаг в Россию доставил спецкор Федерального агентства новостей России – тоже "из командировки в "ДНР".



В российском музее хранят украинские флаги / Фото из каталога музея

Россия хранит трофейные украинские флаги / Фото из каталога музея

Россия хвастается захваченными украинскими флагами, в то же время официально продолжает отрицать свое участие в войне на Донбассе.

Что известно о Музее современной истории России

Он расположен в центре Москвы. Его миссия – "популяризация исторического наследия современной России, формирование патриотической гражданской позиции, воспитание гордости и ответственности за настоящее и будущее России у молодого поколения".

Текст сообщения Анатолия Штирлица:

Война "гражданская", а флаги Украины как трофеи хранятся в "ГосЦентр музее современной истории России".