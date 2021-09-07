Музей Голодомора-геноцида обнародовал новейшие криминалистические экспертизы

Национальный музей Голодомора-геноцида открыл 7 сентября обновленную экспозицию зала памяти. Это стало возможным благодаря поддержке мецената Александра Петровского, его семьи и фонда "Солидарность".

Отныне правда о Голодоморе и 10,5 миллионов жертв – в технологиях 3D-мэпинга.

Участие в торжественном открытии приняли предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Особенно это актуально, когда мы празднуем 30-ю годовщину восстановления нашей государственной независимости. Мы должны ценить великий дар свободы и независимости, которым мы с вами обладаем. Мы имеем свое независимое Украинское государство,

– сказал митрополит Епифаний.

"Этот проект – пример эффективного государственно-частного партнерства, который благодаря интерактивным технологиям даст шанс нашей молодежи приобщиться к знаниям о Голодоморе", – подчеркнул министр, отмечая роль международного благотворительного фонда Александра Петровского "Солидарность".

Куратор проекта реконструкции зала памяти Анжелика Петровская отметила, что к инициативе фонда "Солидарность" могут приобщаться все граждане Украины, внося посильную лепту в сохранение национальной памяти. Ее 10-летняя дочь – ученица 5 класса Александра Петровская – озвучила украинскую и английскую версию текста фильма, выполненного в технологии 3D-маппинга. Особое впечатление на школьницу произвела Книга памяти жертв Голодомора, где в томе, посвященном Полтавской области, специалисты Музея указали имена шести родственников Александры, что были замучены голодом.

Оксана Петровская, директор Днепровского национального академического украинского музыкально-драматического театра имени Шевченко, как раз является потомком жертв Голодомора села Бодаква Полтавской области. Она выступила на открытии зала памяти.

Моя семья Вовков тяжело пострадала во времена Голодомора. По свидетельству моей тети Анны Шекоты, убили голодом моего прадеда – Афанасия Вовка, и прабабушку – Марину Вовк, которым было на момент преступления по 65 лет и 67 лет. Показания о голоде мои родные давали шепотом, настолько был живучим страх перед тем бедствием,

– поделилась Оксана Петровская.

Исполнитель аудиовизуальной части проекта обновления Зала памяти – украинская компания Magic Innovations. Работала в Швейцарии, Франции и Арабских Эмиратах и имеет огромный опыт. Фильм разделен на четыре тематических сезона, которые отражают подготовку, обстоятельства, преступную цель и результат Голодомора. Видеоряд сверстан в сочетании с физическими экспонатами музея – лодкой, прялкою, сундуком и другими предметами.

По мнению директора Музея Олеси Стасюк, новое аудиовизуальное сопровождение, интерактивные стенды с Книгами и картами памяти, Touch-экраны с информацией об обстоятельствах Голодомора, а также видеосвидетельства очевидцев, привлекут внимание новой молодежной аудитории, которая должна быть знакома с величайшей трагедией украинской нации и уметь защищать правду о Голодоморе в мире.

Открытие обновленного зала памяти, который входит в места обязательного протокольного посещения главами иностранных государств, посвящено Международному Форуму об исследовании искусственных массовых голосов и обнародовании уточненных данных о количестве жертв: 1921-1923 – 3,5 миллиона убитых, 1932-1933 – 10,5 миллионов, 1946-1947 – 1,5 миллиона убитых.

Итого количество жертв от террора голодом во время российской оккупации ХХ века – 15,5 миллиона человек.

Эта цифра опирается на обновленные данные криминалистических, демографических и правовых экспертиз, которые одобрены ведущими научными институтами.

Обнародование уточненных данных о количестве жертв Голодоморов является событием мирового веса, ведь раскрывает целенаправленное намерение уничтожить украинскую нацию и механизмы совершения преступления геноцида.

Это также должно ускорить признание в мире Голодомора 1932-1933 геноцидом украинской нации.