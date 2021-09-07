Відтепер правда про Голодомор та 10,5 мільйонів жертв – у технологіях 3D-мепінгу.

Участь в урочистому відкритті взяли предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Особливо це актуальне, коли ми святкуємо 30-ту річницю відновлення нашої державної незалежності. Ми повинні цінувати великий дар свободи і незалежності, яким ми з вами володіємо. Ми маємо свою незалежну Українську державу,
– сказав митрополит Епіфаній.

"Цей проєкт – приклад ефективного державно-приватного партнерства, який завдяки інтерактивним технологіям дасть шанс нашій молоді долучитися до знань про Голодомор", – підкреслив міністр, відзначаючи роль міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського "Солідарність".

Олеся Стасюк, директорка Національного музею Голодомору-геноциду та Анжеліка Петровська, кураторка проєкту оновлення Зали пам’яті

Кураторка проєкту реконструкції Зали пам'яті Анжеліка Петровська наголосила, що до ініціативи Фонду "Солідарність" можуть долучатися усі громадяни України, вносячи посильну лепту в збереження національної пам’яті. Її 10-річна дочка – учениця 5 класу Александра Петровська – озвучила українську та англійську версію тексту фільму, виконаного в технології 3D-мапінгу. Особливе враження на школярку справила Книга пам'яті жертв Голодомору, де у томі, присвяченому Полтавській області, фахівці Музею вказали імена шести родичів Александри, що були замучені голодом.

Александра Петровська озвучила українську та англійську версію тексту фільму, виконаного в технології 3D-мапінгу

Оксана Петровська, директорка Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка, якраз є нащадком жертв Голодомору села Бодаква Полтавської області. Вона виступила на відкритті Зали пам’яті.

Моя родина Вовків тяжко постраждала в часи Голодомору. За свідченням моєї тітки Ганни Шекоти, убито голодом мого прадіда – Опанаса Вовка, та прабабусю – Марину Вовк, яким було на момент злочину по 65 років і 67 років. Свідчення про голод мої рідні давали пошепки, настільки був живучим страх перед тим лихом,
– поділилася Оксана Петровська.

Виконавець аудіовізуальної частини проєкту оновлення Зали пам’яті – українська компанія Magic Innovations. Працювала у Швейцарії, Франції й Арабських Еміратах і має величезний досвід. Фільм поділений на чотири тематичні сезони, які відображають підготовку, обставини, злочинну мету й результат Голодомору. Відеоряд зверстаний у поєднанні з фізичними експонатами музею – човном, прялкою, скринею та іншими предметами.

На думку директорки Музею Олесі Стасюк, новий аудіовізуальний супровід, інтерактивні стенди з Книгами пам'яті та мапами, Touch-екрани з інформацією про обставини Голодомору, а також відеосвідчення очевидців, привернуть увагу нової молодіжної аудиторії, яка має бути обізнана з найбільшою трагедією української нації та вміти захищати правду про Голодомор у світі.

Відкриття оновленої Зали пам’яті, яка входить до місць обов'язкового протокольного відвідування главами іноземних держав, присвячене Міжнародному Форуму про дослідження штучних масових голосів та оприлюднення уточнених даних про кількість жертв: 1921-1923 – 3,5 мільйона убитих, 1932-1933 – 10,5 мільйонів, 1946-1947 – 1,5 мільйона убитих.

Разом кількість жертв від терору голодом під час російської окупації ХХ століття – 15,5 мільйонів осіб.

Ця цифра спирається на оновлені дані криміналістичних, демографічних та правових експертиз, які схвалені провідними науковими інституціями.

Оприлюднення уточнених даних про кількість жертв Голодоморів є подією світової ваги, адже розкриває цілеспрямований намір знищити українську націю та механізми вчинення злочину геноциду.

Це також має пришвидшити визнання у світі Голодомору 1932-1933 геноцидом української нації.