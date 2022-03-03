Музей сожгли, но кое-что вынесли, – Ткаченко о работах Марии Примаченко

Российские оккупанты цинично сожгли музей с работами Марии Приймаченко. Произошло это еще 28 февраля в поселке Иванков Киевской области.

Однако, как сказал министр культуры Александр Ткаченко, часть картин удалось спасти, сообщает 24 канал.

Важно Сгорели работы Марии Примаченко: россияне сожгли музей в Иванкове

Он подчеркнул, что досадный случай с музеем, где было 20 картин Марии Примаченко, это один из элементов атаки на наши культурные ценности.

Мы с коллегами из Литвы и Польши уже обратились в ЮНЕСКО по поводу исключения России из этой организации. Поэтому будем работать,

– отметил министр.

Само здание, как заметил Ткаченко, враг сжег, но что-то удалось спасти.

Что известно о работах Марии Примаченко

Это яркая представительница "наивного" искусства, Народная художница Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Шевченко. В ее творчестве органично объединились истоки украинского живописного и поэтического фольклора. Художница, опираясь на непрерывность традиций и несколько поколений народных художников, выработала свой художественный стиль, в рамках которого – бесконечные варианты декоративных, орнаментальных и жанровых композиций.

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