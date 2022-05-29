Мужчина погиб, когда шел за водой: ужасные фото последствий утреннего обстрела Николаева

Российские убийцы коварно обстреляли Николаев утром 29 мая. На данный момент известно об одном погибшем и двух пострадавших.

Снаряды оккупантов попали в один из жилых кварталов Николаева. Сейчас известно об одном погибшем: мужчина просто шел за водой , но вблизи него упал вражеский боеприпас.

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Россияне обстреляли Николаев утром 29 мая

На фотографиях можно увидеть, что обломки повредили жилой дом. Там выбиты окна, а некоторые осколки попали прямо в дом.

Как впоследствии сообщил мэр города Александр Сенкевич, вражеские снаряды повредили три многоэтажки. Там аж 300 выбитых окон , кое-где повреждены внешние стены и имущество в квартирах. Сейчас известно о двух раненых и одном погибшем.

Сенкевич призвал жителей города ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги. По состоянию на 16:16 в городе снова были слышны взрывы. В любом случае оставайтесь в укрытии. Если не успели туда попасть и остались в квартире – соблюдайте правила двух стен. Это может спасти вам жизнь!

Последствия обстрела Николаева

Оккупанты били по Николаеву утром 29 мая / Фото Елизавета Кротик / Общественное Николаев

Всего за минувшие сутки на Николаевщине получили ранения 32 жителя области. Среди пострадавших нет детей. Всех людей вовремя отвезли в больницы.

Всего за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 32 граждан. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь, – сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Она добавила, что сейчас в больницах Николаевской области находятся 258 человек, пострадавших от вражеских обстрелов. Еще 58 получили амбулаторную помощь.

Российские захватчики регулярно обстреливают Николаев

Оккупанты буквально применяют тактику террора, о чем ранее в своем вечернем видеообращении говорил Президент Украины Владимир Зеленский. Они обстреливают жилые кварталы населенных пунктов и разрушают миллионам людей обычную жизнь.

28 мая они также обстреливали жилые районы Николаева . Тогда снаряды прилетали из реактивных систем залпового огня. Известно, что некоторые из них разорвались около двух домов. К сожалению, из-за вражеской атаки погибла женщина, работавшая дворницей.

Представители властей сообщали о семи пострадавших. В их числе были отец с сыном. Они просто разгружали бутылки с водой: у мужчины оторвало руку, у сына – перебило кисть. Отважные жители затащили пострадавших в подъезд, потому что обстрел продолжался.

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