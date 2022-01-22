Муж Скабеевой будет отвечать за связи российской Думы и украинской Рады

Российский пропагандист и муж скандальной Ольги Скабеевой Евгений Попов осенью 2021 года стал депутатом Госдумы. Теперь его назначили председателем комитета по связям с Верховной Радой Украины.

Евгений Попов сам выразил желание возглавить группу по сотрудничеству именно с Украиной. Теперь пропагандист планирует "налаживать контакты" с пророссийскими силами в парламенте и среди партий, которых нет в Верховной Раде.

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Как планирует работать пропагандист

В интервью российским СМИ пропагандист, а теперь и депутат Госдумы, рассказал о своих "планах". Евгений Попов открыто заявил, что будет сотрудничать с партиями, которые лояльны к России. Даже конкретно указал, что речь идет об ОПЗЖ, которая есть в парламенте Украины, и Партии Шария, которая на выборах не прошла в Верховную Раду.

Также пропагандист в своем стиле заявил, что будет "защищать русский язык в Украине". Кроме того, Попов использовал традиционные тезисы пропаганды о притеснениях ветеранов Второй мировой войны и русскоязычного населения.

В первую очередь, мы хотим защитить русских и русский язык в Украине. Хотим продолжать работу с культурными объединениями в стране, например, с Пушкинскими обществами. Безусловно, нам следует сохранить общую память о Великой отечественной войне: в Украине остаются ветеранские организации, но они находятся в полуподпольном положении. И мы хотим сделать все, чтобы помогать ветеранам, "детям войны" в Украине,

– заявил Попов.

Пропагандист Попов уверен, что украинские предприятия якобы без России "не могут существовать", а западным партнерам, мол, "Украина не нужна".

"Конституцию сожгут на Крещатике"

Российская пропаганда не перестает удивлять заявлениями об "украинских фашистах" или "внешнем управлении Украиной". Однако пропагандист Антон Красовский недавно отличился гораздо больше.

Красовский пригрозил Украине из-за стремления в НАТО "введением войск и сожжением Конституции". Более того, он даже назвал Львов "российским городом".

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