Мужчина украл из храма ящик пожертвований на ВСУ: получил 7 лет тюрьмы

В Винницкой области мужчина украл из храма ящик пожертвований для ВСУ. За это он получил тюремный приговор.

Мужчина забрал более 1800 гривен из ящика пожертвований в храме УПЦ. Об этом говорится в решении Казатинского горрайонного суда от 21 декабря.

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Преступником оказался 34-летний житель Городенковского района Ивано-Франковской области. Ранее он уже был судим за имущественные преступления.

Как мужчина вынес ящик

В августе подвыпивший мужчина ворвался в храм преподобного Серафима Саровского в Казатине. В церкви были люди, но это не остановило мужчину. Он похитил со стола пластиковый ящик для пожертвований, заполненный деньгами.

Женщины пытались помешать налетчику, но он все равно похитил ящик. Сразу после этого обвиняемый был задержан недалеко от церкви. Он сразу признал свою вину.



Мужчина похитил ящик из церкви / Фото Нацполиции

Грабитель 7 лет проведет в тюрьме

Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье о грабеже. Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Однако он может подать апелляцию в течение месяца.