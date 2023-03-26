Мужчин, незаконно пересекающих границу, будут возвращать: что их ждет

Украинцев, выехавших за границу незаконно, будут возвращать обратно. Их привлекут к ответственности. Пограничники уже сотрудничают с иностранными коллегами по этому поводу.

С первых дней полномасштабной войны пограничники сотрудничают со странами ЕС и Молдовой, поэтому беглецы будут нести ответственность. Об этом рассказал спикер пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

Кстати говоря Выезд за границу забронированных предприятиями работников: при каких условиях он возможен

Беглецов вернут

Когда появились ограничения на выезд из страны для мужчин, увеличилось количество граждан, пытающихся незаконно пересечь границу.

Однако даже если это им удастся, то в дальнейшем у них не получилось бы устроиться в Европе. Беглецов-нарушителей возвращают обратно в Украину. "Беженцами" они быть не могут, хотя многие пытаются попросить для себя этот статус, но оснований для этого нет.

Демченко рассказал, что ГНСУ сотрудничает с коллегами из ЕС и Молдовы, чтобы противодействовать любым попыткам незаконного пересечения границы. Поэтому спикер призвал всех тех, кто стоит за организацией подобных "путешествий" воздержаться от этого в будущем.

Выезд мужчин приведет к негативным последствиям

Советник главы ОП Михаил Подоляк отмечал, что выезд мужчин за границу приведет к уничтожению Украины. Он отметил, что человек может жить так, как он хочет в мирное время. Однако во время войны гражданин несет ответственность за свое государство.

Поэтому Подоляк отверг этот вопрос. Тема выезда мужчин за границу не стоит в повестке дня.