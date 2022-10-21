Суд вынес приговор мужчинам, которые до смерти убили участника АТО в Гидропарке

Трое мужчин в 2015 году недалеко от станции метро "Гидропарк" напали на 4 участников АТО и убили одного из военных. Их приговорили к 15 и 8 годам лишения свободы.

Об этом сообщили 21 октября в офисе Генерального прокурора. Выжившим потерпевшим удалось получить моральную и материальную компенсации.

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"При публичном обвинении прокуроров Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора судом признаны виновными три человека в разбое, незаконном обращении с оружием, умышленном тяжелом и умышленном легком телесных повреждениях", — написали в ОГ.

Что известно о решении суда

Злоумышленниками оказались гражданин России и гражданин Армении. Их приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Относительно другого нападающего, который является гражданином Украины, он получил 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших – виновные должны заплатить в их пользу моральный и имущественный ущерб в сумме более 30 миллионов гривен.

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Что доказали в суде

Прокурорам у судьи удалось доказать, что преступники осенью 2015 года предварительно сговорились, и возле станции киевского метрополитена "Гидропарк" напали на четырех участников АТО.

Они нанесли им телесные повреждения разной степени тяжести, от которых один из пострадавших впоследствии скончался. А дальше завладели их имуществом, – отметили в Офисе генпрокурора.

Также стало известно, что двое из осужденных на том же месте напали еще на двоих и обворовали их. Преступники носили и хранили боеприпасы и взрывчатые вещества, но не имели этого законного разрешения.

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