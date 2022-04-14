Он отметил, что в первую очередь будут восстанавливать транспортное сообщение, а также ремонтировать здания, которые уцелели после обстрелов.

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Восстановление украинских городов – главное направление деятельности после войны

По словам министра, в ближайшее время Украина бросит большинство ресурсов на развитие европейского государства и поддержку армии. Причем первое, если не говорить о восстановлении крупных предприятий, займет до двух лет.

Гражданские объекты, жилые дома, я считаю, что можно все до двух лет полностью построить. Если есть соответствующее финансирование, если есть соответствующие проектные команды, которые работают над этим. И если нет бюрократии,

– рассказал Кубраков.

Кто будет отстраивать города

Министр отметил, что будет происходить своеобразное "бронирование" рабочей силы.

"Я думаю, что точно для части каких-то людей будет бронирование. Так же как было, например, с водителями грузовиков в логистических компаниях. В первые дни они тоже столкнулись с этой проблемой, что есть грузовики, есть сети супермаркетов, которым нужно перевозить продукты, но нет водителей. Сейчас более-менее вопрос решен. Мы бронируем какую-то часть людей именно под такие задачи, они ничем другим не занимаются", – пояснил он.

Кубраков рассказал, что сначала страна сосредоточится на восстановлении объектов, которые можно "залатать": будет работать над заменой окон, дверей и ремонте крыш. На это из резервного фонда госбюджета уже выделен 1 миллиард гривен.

Следующим шагом станет восстановление полностью разрушенного жилья.

Это тоже разделяется на два этапа: временное жилье, которое, я надеюсь, мы довольно быстро увидим, качественное нормальное жилье, – наши люди не вернутся, если это будет что-то непонятное. А дальше в зависимости от ситуации,

– отметил Кубраков.

Напомним, 38% населенных пунктов уже активировали работу органов местного самоуправления для восстановления инфраструктуры. Об этом 12 апреля сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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