Він зазначив, що насамперед будуть відновлювати транспортне сполучення, а також ремонтуватимуть будівлі, які вціліли після обстрілів.

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Відновлення українських міст – головний напрямок діяльності після війни

За словами міністра, найближчим часом Україна кине більшість ресурсів на розбудову європейської держави та підтримку армії. Причому перше, якщо не говорити про відновлення великих підприємств, займе до двох років.

Цивільні об'єкти, житлові будинки, я вважаю, що можна усе до двох років повністю побудувати. Якщо є відповідне фінансування, якщо є відповідні проєктні команди, які працюють над цим. І якщо немає бюрократії,

– розповів Кубраков.

Хто відбудовуватиме міста

Міністр зазначив, що відбуватиметься своєрідне "бронювання" робочої сили.

"Я думаю, що точно для частини якихось людей буде бронювання. Так само як було, наприклад, із водіями вантажівок у логістичних компаніях. У перші дні вони теж зіткнулися з цією проблемою, що є вантажівки, є мережі супермаркетів, яким потрібно перевозити продукти, але нема водіїв. Зараз більш-менш питання вирішено. Ми бронюємо якусь частину людей саме під такі задачі, вони нічим іншим не займаються", – пояснив він.

Кубраков розповів, що спершу країна зосередиться на відбудові об'єктів, які можна "полатати": працюватиме над заміною вікон, дверей та ремонті дахів. На це з резервного фонду держбюджету вже виділено 1 мільярд гривень.

Наступним кроком стане відбудова повністю зруйнованого житла.

Це теж розділяється на два етапи: тимчасове житло, яке, я сподіваюся, ми досить швидко побачимо, якісне нормальне житло, – наші люди не повернуться, якщо це буде щось незрозуміле. А далі в залежності від ситуації,

– зазначив Кубраков.

Нагадаємо, 38% населених пунктів вже активували роботу органів місцевого самоврядування для відновлення інфраструктури. Про це 12 квітня повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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