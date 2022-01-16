К счастью, подъезжающий поезд успел остановиться, применив экстренное торможение. С женщиной, едва не ставшей жертвой злоумышленника, все хорошо.
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Нападающего нашли, потому что был без маски
Преступник пытался скрыться с места происшествия. В то же время его быстро удалось найти, потому что на лице не было защитной маски. Теперь правоохранители расследуют преступление.
Инцидент также был зафиксирован камерами безопасности. Жизнь женщины удалось спасти благодаря молниеносной реакции машиниста.
В то же время, люди, которые были на платформе в тот момент, сразу начали помогать пострадавшей. Из-за этого в метро Брюсселя временно останавливали движение между станциями.
Нападения на женщин в Украине
- В жилом районе Одессы имени Котовского вооруженный мужчина 8 января напал на 43-летнюю женщину. Она получила резаные раны лица и правого уха. Пострадавшую госпитализировали в областную больницу. Медики также обнаружили у нее закрытую черепно-мозговую травму.
- Львовские патрульные 16 декабря 2021 года задерживали агрессивного наркозависимого мужчину. Он напал на свою сожительницу с ножом. Женщина очень кричала, поэтому соседи вызвали полицию.
- В Днепре 21 декабря 2021 года в районном отделении полиции мужчина набросился на сотрудницу органов. Он несколько раз ударил женщину по лицу, а потом еще и оплевал.