На щастя, потяг, що під'їжджав, встиг зупинитися, застосувавши екстренне гальмування. Із жінкою, що ледь не стала жертвою зловмисника, все гаразд.

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Нападника знайшли, бо був без маски

Злочинець намагався втекти з місця події. Водночас його швидко вдалось знайти, бо на обличчі не мав захисної маски. Тепер правоохоронці розслідують злочин.

Інцидент також зафіксували камери безпеки. Життя жінки вдалось врятувати завдяки блискавичній реакції машиніста.

Водночас люди, які були на платформі у той момент, відразу почали допомагати постраждалій. Через цей випадок у метро Брюсселя тимчасово зупиняли рух між станціями.

Напади на жінок в Україні