Бросил бутылку в маршрутку – травмировал мальчика: в Киеве полиция сообщила подозрение мужчине

В столице неизвестный мужчина бросил бутылку в окно маршрутки. В результате у 12-летнего парня появилась убойная рана головы.

Инцидент произошел в Киеве на маршруте от метро "Черниговская" до Троещины. Из-за необдуманного поступка мужчины, который бросил бутылку в маршрутку, пострадал мальчик, который сидел внутри транспортного средства. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура 25 сентября.

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Хулиганство с тяжелыми последствиями

По данным словам Киевской городской прокуратуры, подозреваемый в хулиганстве мужчина имел конфликт с водителем маршрутки. После спора он вышел из транспорта и бросил бутылку, которая разбила окно и травмировала ребенка.

30-летнему мужчине сообщено о подозрении в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу. В результате его действий малолетний ребенок был травмирован,

– сообщает прокуратура.

Часть 1 статьи 296 Уголовного кодекса, по которой было объявлено подозрение неизвестному мужчине, предусматривает наказание в виде штрафа до 34 тысяч гривен или пробационный надзор на срок до 5 лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Правоохранители распространили фотографии с места происшествия, на которых, в частности, видно маршрутку, разбитое окно, а также бутылку, что травмировала мальчика.

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Неизвестный в столице разбил окно маршрутки бутылкой / Фотографии Киевской городской прокуратуры