Пресс-служба Нацполиции сообщила, что затонувший автомобиль LADA Priora с реки Псел вытащили около 12:00. Трагедия произошла вблизи Гидроэлектростанции Великосорочинской теробщины Миргородского района.

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В результате аварии погибли 3 мужчин: 29, 55 и 57 лет. Еще одному из пассажиров удалось спастись. Мужчина успел выпрыгнуть еще во время движения LADA Priora.

Все погибшие – жители села Великие Сорочинцы Миргородского района.



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Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают детали трагедии.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших.

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