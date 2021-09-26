Пресс-служба Нацполиции сообщила, что затонувший автомобиль LADA Priora с реки Псел вытащили около 12:00. Трагедия произошла вблизи Гидроэлектростанции Великосорочинской теробщины Миргородского района.

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В результате аварии погибли 3 мужчин: 29, 55 и 57 лет. Еще одному из пассажиров удалось спастись. Мужчина успел выпрыгнуть еще во время движения LADA Priora.

Все погибшие – жители села Великие Сорочинцы Миргородского района.

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Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают детали трагедии.

СМИ о ДТП

  • ДТП произошло вечером 25 сентября.
  • По данным Obozrevatel, водитель был нетрезвым. Он не справился с управлением, поэтому автомобиль слетел с дороги, а затем съехал в воду.
  • В салоне находились 4 человека. Из них 3 – погибли.
  • В то же время один человек сумел спастись.
  • Информацию о погибших пока не раскрывают.