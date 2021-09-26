Пресслужба Нацполіції повідомила, що затонулий автомобіль LADA Priora з річки Псел витягнули близько 12:00. Трагедія сталася поблизу Гідроелектростанції Великосорочинської тергромади Миргородського району.

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Внаслідок аварії загинули 3 чоловіків: 29, 55 та 57 років. Ще одному з пасажирів вдалося врятуватися. Чоловік встиг вистрибнути ще під час руху LADA Priora.

Усі загиблі – жителі села Великі Сорочинці Миргородського району.



До роботи залучили водолазів / фото Нацполіції

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють деталі трагедії.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

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