Інцидент стався у Миргородському районі близько 17:40. За попередніми даними, водій був нетверезим.
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Він не впорався з керуванням, і автівка злетіла з дороги. Згодом автомобіль впав у воду.
Жертвами стали 3 людей. Серед них – водій. Ще одному пасажирові вдалося дивом врятуватися.
У Дніпрі авто врізалося у сміттєвоз
- У Дніпрі у ніч з 24 на 25 вересня на проспекті Гагаріна Соборного району сталася моторошна ДТП.
- Автомобіль Mitsubishi Еvolution зіткнувся зі сміттєвозом "МАЗ".
- Жертвою ДТП стала 20-річна дівчина.
- Окрім того, 3 постраждалих опинилися у пастці у розторощеній автівці.
- Щоб їх врятувати, рятувальники за допомогою гідравлічного різака та розтискача зрізали передні та задні двері, центральні стійки автомобіля та колонку керма.
- Постраждалих госпіталізували до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова.
- Наслідки ДТП ліквідовували 12 рятувальників.