Инцидент произошел в Миргородском районе около 17:40. По предварительным данным, водитель был нетрезвым.

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Он не справился с управлением, и машина слетела с дороги. Впоследствии автомобиль упал в воду.

Жертвами стали 3 человека. Среди них – водитель. Еще одному пассажиру удалось чудом спастись.

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