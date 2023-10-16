В воскресенье вечером, 15 октября, полицейские Киева сообщили, что возбудили уголовное производство против этого неизвестного. Ему грозит до 8 лет лишения.
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Киевский безработный убивал кошек и ел их
О неизвестном правоохранителям сообщили местные, заметившие, что мужчина на проспекте Павла Тычины в столице бьет бездомного кота, не реагируя на просьбу остановиться. На место происшествия выехали полицейские Днепровского районного управления полиции Киева.
Правоохранители выяснили, что животному удалось скрыться от нападающего, а местные помогли установить номер квартиры, в которой проживает злоумышленник. Сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину. Выясняют мотивы таких действий фигуранта,
– говорится в сообщении.
Кроме того, там отмечено, что уголовное производство было открыто по части 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о жестоком обращении с животными. Также пока решается вопрос по поводу сообщения фигуранту о подозрении в совершении преступления.
Задержание безработного в Киеве, который хотел убить кошку / Фото телеграм-каналов и пресс-службы полиции
Вспомним, что в Кривом Роге недавно мужчина открыл огонь по беспризорной собаке. Случилось это на улице Независимости Украины вблизи 17 дома. На место выехали правоохранители для установления всех обстоятельств.
СМИ узнали в неизвестном бывшего местного депутата от запрещенной партии "Оппозиционный блок". Собственно, речь идет об Анатолии Кеуше.