21 октября вечером сотрудники ТЦК доставили в военкомат уроженца Самбора, который не имел при себе воинско-учетных документов, передает 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.

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Избил и убежал от работника ТЦК

На следующий день утром мужчина прошел ВВК в одном из медучреждений. После прохождения медосмотра, в результате которого он был признан годным к службе, военнообязанный избил солдата, который его сопровождал, а также вылил ему в лицо неизвестное вещество. После этого уклонист сбежал.

Известно, что в результате избиения работник ТЦК получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и конъюнктивит обоих глаз.

В отношении уклониста возбудили два уголовных производства: нанесение легких телесных повреждений и препятствование деятельности ВСУ и других военных формирований.

Мужчину вызвали к следователю, однако тот не появился. Его смогли задержать 12 ноября. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

К слову, на Закарпатье экс-военный открыл стрельбу возле Хустского военкомата из шумового пистолета. Он разгневался, потому что его не хотели мобилизовать.