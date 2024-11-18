21 жовтня увечері співробітники ТЦК доставили до військкомату уродженця Самбору, який не мав при собі військово-облікових документів, передає 24 Канал із посиланням на Zaxid.net.

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Побив і втік від працівника ТЦК

Наступного дня вранці чоловік пройшов ВЛК в одному з медзакладів. Після проходження медогляду, у результаті якого його було визнано придатним до служби, військовозобов'язаний побив солдата, який його супроводжував, а також вилив йому в обличчя невідому речовину. Після цього ухилянт втік.

Відомо, що внаслідок побиття працівник ТЦК отримав черепно-мозкову травму, струс головного мозку і кон’юнктивіт обох очей.

Щодо ухилянта порушили два кримінальні провадження: завдання легких тілесних ушкоджень та перешкоджання діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Чоловіка викликали до слідчого, однак той не з'явився. Його змогли затримати 12 листопада. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

До слова, на Закарпатті ексвійськовий відкрив стрілянину біля Хустинського військкомату з шумового пістолета. Він розгнівався, бо його не хотіли мобілізувати.