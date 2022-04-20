Мужчина, которого переехал БТР, и 15-летняя с пробитыми легкими: ужасы освобожденной Бородянки

В освобожденной от оккупантов Бородянке в Киевской области продолжают выявлять массовые захоронения мирного населения. В общей сложности их 9.

В захоронениях обнаруживают тела людей с разными причинами смерти. Среди них – 15-летняя девушка, погибшая из-за ранения легких.

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Причины смерти у людей разные

По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, причины смертей у погибших, похороненных в братских могилах, разные. Кроме 15-летней девушки ужасная смерть постигла и мужчину, которого переехал БТР.

Еще трое человек оккупанты просто расстреляли. Причину смерти других троих человек устанавливала судебно-медицинская экспертиза.

Генпрокурор подчеркнула, что сейчас правоохранительные органы работают над тем, чтобы установить справедливость и наказать убийц.

Мы все стремимся к справедливости и работаем над ее скорейшим наступлением,

– подчеркнула Венедиктова.

Как живет сейчас освобожденная от оккупантов Бородянка: смотрите видео