Полиция задержала афериста, который обманул мать погибшего военного более чем на 1 миллион гривен
Источник:Кировоградская областная прокуратура
На Кировоградщине мужчина организовал аферу по присвоению посмертных выплат. Он обманул мать павшего воина на 1,1 миллиона гривен.
Полиция сообщает, что получив незаконным способом личные данные потерпевших, мужчина звонил потерпевшим и представлялся полковником ВСУ. В дальнейшем он оказывал давление, убеждая в необходимости переслать средства якобы для войска.
Смотрите также От Руси – до владений Мазепы и УНР: почему Курщина имеет давние исторические связи с Украиной
Как мужчина обманул мать военного
Досудебным расследованием установлено, что мать Героя, который защищал Марьинку и погиб еще в декабре 2022 года, начала получать выплаты, связанные с потерей своего сына.
Задержанный, пользуясь уязвимым состоянием женщины убедил ее, что именно он ускорил государственные выплаты, а также в необходимости предоставления части средств для помощи ВСУ,
– сообщает прокуратура.
Как правило, ежемесячный платеж злоумышленнику составлял около 20% от суммы полученной государственной выплаты. Таким образом он получил более 1 миллиона гривен от потерпевшей.
Поймать преступника удалось "на горячем", когда тот получал очередную часть выплат в сумме 300 тысяч гривен, которые нашли у него в автомобиле.
Задержание афериста на Кировоградщине / фото Нацполиции
Мужчина задержан по статье 208 УПК Украины, в ближайшее время ему будет сообщено о подозрении по факту мошенничества в особо крупных размерах и избрана мера пресечения.