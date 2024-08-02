Преступления фигурант совершил еще в прошлом году. Нарушитель изготавливал самодельные зажигательные устройства и крепил их на автомобили военных.

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Он переехал в Киев в 2014 году

Для того, чтобы раскрыть это преступление привлекли лучших оперативников и следователей полиции столицы. Им удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 35-летний местный житель, который переехал в Киев из другого региона в 2014 году.

Правоохранители задержали злоумышленника во время закладки зажигательного устройства в очередной автомобиль военного.

Следователи смогли доказать его причастность к поджогу 13 автомобилей в Киеве. По данному факту ему объявили подозрение, составили обвинительный акт и направили дело в суд.

Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.