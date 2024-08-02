Злочини фігурант скоїв ще минулого року. Порушник виготовляв саморобні запалювальні пристрої та кріпив їх на автомобілі військових.

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Він переїхав до Києва в 2014

Для того, щоб розкрити цей злочин залучили кращих оперативників та слідчих поліції столиці. Їм вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився 35-річний місцевий мешканець, який переїхав до Києва з іншого регіону у 2014 році.

Правоохоронці затримали зловмисника під час закладання запалювального пристрою до чергового автомобіля військового.

Слідчі змогли довести його причетність до підпалу 13 автомобілів у Києві. За цим фактом йому оголосили підозру, склали обвинувальний акт та скерували справу до суду.

Суд призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.