Избил и прятал в доме друга: в Одесской области мужчина похитил женщину из-за нежелания с ним жить

Жителя Измаильского района задержали за похищение и лишение свободы бывшей сожительницы. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Мужчина ударил женщину у нее дома, вывез в другой населенный пункт и закрыл в доме своего знакомого. Об этом сообщает Главное управление полиции в Одесской области.

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Что известно о похищении в Одесской области

Несколько дней назад в полицию обратилась соседка потерпевшей. Она сообщила, что бывший гражданский муж затолкал женщину в багажное отделение авто и повез в неизвестном направлении.

Как полицейские задерживали подозреваемого: смотрите видео

https://youtu.be/wW4yYGezZFk?si=VHR5vLdj-VvgmPcR

Правоохранителям удалось разыскать злоумышленника, узнать где именно находится потерпевшая и освободить ее. Женщина была закрыта в доме знакомого мужчины в одном из соседних населенных пунктов. Такие действия злоумышленника вызвало нежелание женщины проживать вместе с ним.



Полиция допросила задержанного мужчину / фото Нацполиции

Как установили полицейские, фигурант уже попадал в поле зрения правоохранителей и имеет судимость за сделки с наркотиками. Сейчас следователи сообщили ему о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении человека, что сопровождалось причинением ему физических страданий,

– сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.