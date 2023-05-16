Британец проехал на велосипеде из Лондона во Львов, чтобы собрать на разминирование Украины

Британец Том Хашеми совершил велосипедное путешествие из Лондона во Львов, Мужчина проехал такое расстояние на двух колесах, чтобы собрать средства на разминирование Украины.

В рамках своей благотворительной акции мужчина собрал более 21 тысячи фунтов на разминирование территории Украины. Об этом пишет 24 Канал.

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Человек преодолел около 2 000 километров за 2 недели

В субботу 13 мая Том приехал во Львов, преодолев через две недели около 2 000 километров по Европе. Первоочередной целью поезда стал сбор средств на фандрайзинговой платформе для разминирования украинской территории.

Британца поразило то, что от неразорванных мин и снарядов по неосторожности и любопытству чаще всего страдают дети. Он сам имеет 5-летнего сына, поэтому эта проблема его особенно затронула. Именно поэтому он решил собирать средства на разминирование.

Во Львове Хашеми встретился с Садовым

Приехав в город, Том Хашеми встретился с мэром Львова Андреем Садовым. Он привез ему письма от члена парламента Рочдейла и депутатов британского правительства со словами поддержки.

Это был нелегкий путь, но я рад, что удалось. Счастливый снова приехать в красивый Львов. Надеюсь, что нам удастся укрепить связи между Львовом и Лондоном,

– сказал британец.

Андрей Садовый поблагодарил мужчину за его путешествие и поддержку Украины. Он презентовал гостю экосистему человечности "Несокрушимые" и рассказал о сотрудничестве с разными городами-побратимами. В ходе встречи они даже договорились о дальнейшем сотрудничестве: в частности, Том Хашеми попытается помочь Львову наладить партнерство с британскими городами.

Каждый день во Львов привозят новых раненых, поэтому для нас важно иметь лучшие условия и специалистов, чтобы помогать всем. Поэтому любое сотрудничество с Великобританией может быть нам полезно: консультации медицинских специалистов, финансовая поддержка, учебные программы и т.д.

– сказал Садовый.

Напомним, что зимой ческий волонтер Петр тоже устроил мощный спортивный марафон – он пошел пешком из Хуста Закарпатской области вплоть до Донбасса. Дорога заняла ровно месяц – он вышел 24 января 2023 и пришел в пункт назначения 24 февраля 2023 года.

Во время своего путешествия волонтер повредил колени, но собрал около 620 тысяч гривен для бойцов. Он остался в Украине, чтобы помогать украинским военным.