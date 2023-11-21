В Киеве мужчина приковал себя кандалами к женщине: причину объяснить не смог

В столице 21 ноября произошел необычный инцидент – мужчина возле супермаркета приковал себя к женщине. Неизвестно, какая причина такого удивительного действия, однако на мужчину уже завели уголовное производство.

Инкриминируют ему мелкое хулиганство. Пострадавшую отвезли в участок для того, чтобы та написала заявление.

Смотрите также Гибель 15-летних девушек из-за наркотиков: будут судить мужчину, предоставившего квартиру

Детали странного случая в Киеве

В Соломенском районе города Киев мужчина на выходе из супермаркета приковал себя наручниками к женщине. Чтобы ее освободить, пришлось вызвать патрульных – у мужчины не было с собой ключей от оков.

К женщине, выходившей из супермаркета Novus, подбежал мужчина по имени Игорь. Он, без слов, схватил ее и приковал к себе наручниками. Так они и стояли, пока на место не прибыли полицейские,

– сообщили в соцсетях.

Сообщается, что потерпевшая знала нападающего около года, но ничего, что могло побуждать мужчину к таким действиям, не было. У них не было общего имущества или отношений. Сам мужчина не смог объяснить, почему он приковал себя кандалами к женщине.

Женщину приковали прямо возле супермаркета / местные телеграм-каналы

Пострадавшую женщину пригласили в отделение для написания заявления, на самого же нападающего открыли уголовное производство по статье о мелком хулиганстве. В сети также отметили, что он таксист, который развозит людей в комендантский час.

Другие курьезные новости мира