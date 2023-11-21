Погоня заставила полицию России значительно "попотеть", те никак не могли догнать местную "черепашку-ниндзя", наконец его удалось догнать и отдать медикам.

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Ниндзя ловко убегал от полиции

В Оренбургской области около часа ночи в полицию поступило сообщение о мужчине, который перебрался электропроводами из пятиэтажного жилого дома на соседний двухэтажный.

Правоохранители приехали на место и попросили циркача спуститься вниз. Он проигнорировал требование и быстро и ловко начал убегать от них по высоковольтным линиям. Полиция пустилась в погоню, однако одного наряда оказалось недостаточно – вызвали еще два. Даже в этом случае мужчине удавалось убегать от стражей порядка по крышам домов.

Мы пока поднимемся на крышу, двери, чердаки раскроем, он уже на другой сбежал дом. И так мы гонялись за ним в три часа ночи, прыгали-прыгали,

– рассказал один из российских полицейских.

В конце концов, "ниндзя" поймали и передали в руки медиков. Интересно, что он был босой и без перчаток, а бегал по электрическим, а не интернетным кабелям. Необычные удивляются, как его не ударило током, и вообще, как он так быстро убегал.

У меня спасатели так не рискнут. А он бегает с одного здания на другое. Он три или четыре вот таких пролета пробежал по проводам. Ему примерно 20 лет. Откуда столько сил у него,

– рассказали в МЧС.

Как им сообщили, россиянин-циркач был под каким-то наркотическим препаратом.

Россиянин бегает по высоковольтным проводам: смотрите видео

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