В среду 15 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступал в парламенте. Впоследствии в сети обратили внимание на курьез во время выступления.
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На Эрдогана села оса
Насекомое село на плечо президента. Вероятно, политик не заметил его, поскольку был занят важным выступлением: он критиковал Израиль за его действия в Секторе Газа.
Однако на осу отреагировал охранник Эрдогана. Он мужественно и быстро смахнул ее с плеча президента, а затем раздавил. Смешно, что для этого ему пришлось буквально протиснуться между Эрдоганом и президиумом. Турецкий лидер повернулся к мужчине, когда тот уже ушел.
Охранник спасает Эрдогана от осы: смотрите видео
В соцсети Х, где распространили это видео, шутят:
- "Это был израильский шпион";
- "Насекомое было в нескольких сантиметрах от головы Эрдогана";
- "Надо было просто разрешить ей совершить свое смертельное нападение на президента Турции Эрдогана. Не стоит рисковать жизнью из-за осы".
Комический эффект создает то, что прилет насекомого и последующую его "ликвидацию" представляют как прекращение настоящего покушения на убийство президента.
Курьезы с животными
Забавные видео с животными интересны многим. Милые сами по себе, пушистики часто попадают в смешные ситуации.
- Лошадь заставила пилотов развернуть самолет, следовавший из Нью-Йорка в Бельгию. Она вырвалась из стойла, а люди не смогли удержать животное. Пришлось возвращаться, еще и обратиться к ветеринару.
- А в Индии крыса выпила алкоголь. Еще более смешной ситуацию делает то, что алкоголь был нелегальным: его изъяли и должны были демонстрировать в суде как доказательства незаконного сбыта.