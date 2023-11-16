Об этом 24 Каналу заявил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, отметив, что когда ХАМАС напал на Израиль, первые заявления в сторону Израиля от Эрдогана были с соболезнованиями. Отметим, что боевики ворвались на территорию страны 7 октября.

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"Изменения происходили постепенно. В частности, потому что Эрдоган увидел в этом возможность игры на внутриполитической арене, консолидацию своего электората накануне местных выборов, которые будут проходить в следующем году", – сказал замдиректора Центра ближневосточных исследований.

Кроме того, есть и внешнеполитические ориентиры. Настроения граждан на Ближнем Востоке в целом пропалестинские. В то время, как многие правительства наоборот пытаются снизить уровень агрессии к Израилю и лишь делают вынужденные шаги в поддержку палестинцев.

Эрдоган увидел в этом свою нишу. Очевидно, рассчитывал на то, что он сможет как-то участвовать в обустройстве Газы по окончании военной операции. И, например, турецкий контингент войдет как гарант безопасности,

– отметил Сергей Данилов.

Или Турция будет посредником по освобождению заложников. Однако ими сейчас занимается Катар. Эта страна является ближайшим союзником Турции на Ближнем Востоке. Турция ей гарантировала безопасность, когда у Катара был конфликт с ОАЭ и Саудовской Аравией.

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Когда может измениться риторика Эрдогана

Риторика Реджепа Эрдогана может изменяться. Когда впервые после 7 октября на Ближний Восток приехал госсекретарь США Энтони Блинкен, и Турцию не пригласили, её президент демонстрировал недовольство. Мол, не учли его точку зрения. Это также могло быть причиной смены риторики и обострения.

Недавно президент Турции подал в парламент ратификацию вопроса вступления Швеции в НАТО. Кроме того, он надеется на визит в США.

На фоне того, что ратификация вступления Швеции в НАТО будет продвигаться, Байдену удастся уговорить демократов разблокировать в Сенате поставки F-16, будет изменяться риторика Эрдогана насчёт Нетаньяху или всей ситуации. Не будет такой радикальной,

– предположил Данилов.

Заявления Реджепа Эрдогана